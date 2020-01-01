FX CLONE первый и пока единственный робо-адвайзер, в который заложен многолетний опыт работы и профессионализм команды лучших трейдеров.
Объединив принципы копитрейдинга и алготрейдинга, мы создали продукт, способный самостоятельно принимать успешные торговые решения, исходя из реальной рыночной ситуации.
Вместе с FX CLONE можно начать инвестировать с небольших сумм. Для этого нужно совершить всего несколько простых шагов. Мы поможем Вам на этом пути.
FX CLONE распределяет ваши вложения по ценным бумагам компаний из разных отраслей. Это значительно снижает риск потери денег и увеличивает эффективность вложений.
Вы также можете легко создать личный набор стратегий в ручном режиме.
Сам FX CLONE – абсолютно бесплатен для вас.
Единственные расходы — это брокерская комиссия, плата за брокерское и депозитарное обслуживание у нашего брокера-партнёра. Их размер зависит от вашего тарифа и количества сделок.