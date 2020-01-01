Попробуй

FX CLONE первый и пока единственный робо-адвайзер, в который заложен многолетний опыт работы и профессионализм команды лучших трейдеров.

Объединив принципы копитрейдинга и алготрейдинга, мы создали продукт, способный самостоятельно принимать успешные торговые решения, исходя из реальной рыночной ситуации.

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ПРИНЦИП
РАБОТЫ

01
Action 1
Вы просто выбираете уровень доходности и сумму инвестиций
02
Action 2
Наш роботизированый адвайзер самостоятельно формирует сбалансированный портфель из акций и облигаций
03
Action 3
Все, что остается - внести деньги для покупки ценных бумаг
04
Action 4
Теперь можно следить за ростом своих вложений. Наш робот управляет портфелем за вас
Получи свой первый персональный инвестиционный портфель прямо сейчас

Преимущества
FX CLONE

Feature 1
Можно начинать инвестиции с небольших сумм
Feature 2
Деньги доступны для использования без ограничений
Feature 3
Минимальные комиссионные
Feature 4
Все активы хранятся на Ваших личных счетах
Feature 5
Позволяет автоматически сформировать Ваш персональный портфель
Feature 6
Ваши деньги под защитой

Попробуй

Дополнительные возможности

  • Вместе с FX CLONE можно начать инвестировать с небольших сумм. Для этого нужно совершить всего несколько простых шагов. Мы поможем Вам на этом пути.

  • FX CLONE распределяет ваши вложения по ценным бумагам компаний из разных отраслей. Это значительно снижает риск потери денег и увеличивает эффективность вложений.

  • Вы также можете легко создать личный набор стратегий в ручном режиме.

Условия использования

  • Сам FX CLONE – абсолютно бесплатен для вас.

    Единственные расходы — это брокерская комиссия, плата за брокерское и депозитарное обслуживание у нашего брокера-партнёра. Их размер зависит от вашего тарифа и количества сделок.