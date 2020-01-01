FX CLONE первый и пока единственный робо-адвайзер, в который заложен многолетний опыт работы и профессионализм команды лучших трейдеров.

Объединив принципы копитрейдинга и алготрейдинга, мы создали продукт, способный самостоятельно принимать успешные торговые решения, исходя из реальной рыночной ситуации.